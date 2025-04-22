TÜİK Tüketici Güven Endeksi Düştü

TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ait tüketici güven endeksini dün açıkladı. Mart ayında 85,9 seviyesi ile kaydedilen endeks, yüzde 2,3 oranında bir azalma ile 83,9’a düştü. Bu durumu değerlendiren Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü ve Ekonomist Cenk Akyoldaş, “Endeksin tüm alt kalemlerinde gerileme gözlemliyoruz. Bu da halkın mevcut ve geleceğe dönük maddi durumu ile ekonomik beklentilerinde bir zayıflamaya işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

MADDİ DURUM BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

Cenk Akyoldaş, “Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 71,9’dan 69,1’e geriledi. Gelecek 12 ayda hanenin maddi durum beklentisi 85,1’den 84,3’e düştü. Genel ekonomik durum beklentisi 84,6’dan 82,8’e indi. Tüketim mallarına harcama yapma eğilimi endeksi ise 101,3’ten 99,3’e geriledi. Bu düşüşler yüksek faiz ortamı ve siyasi belirsizliklerin doğal bir yansımasıdır” dedi. Akyoldaş, yüksek faizlerin ekonomide kontrollü bir yavaşlamayı beraberinde getirdiğini vurguladı.

SEKTÖRLERDE TALEP YAVAŞLIYOR

Cenk Akyoldaş, “Bu doğrultuda perakende, otomotiv ve dayanıklı tüketim gibi sektörlerde talep tarafında yavaşlamanın sürmesinin şaşırtıcı olmayacaktır. Evet, bir yavaşlama var ama bu aynı zamanda uygulanan ekonomi politikalarının ilk meyvelerini verdiğini gösteriyor. Enflasyonu kontrol altına alma yönünde amaçlanan soğuma etkisini görmeye başladık” şeklinde konuştu.