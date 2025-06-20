TÜİK, Tüketici Güven Endeksini Açıkladı

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış göstererek 85,1 seviyesine ulaştığını duyurdu. Bu verilere göre, haziran 2025 dönemine ait tüketici güven endeksi rakamları açıklandı.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 0,4 artış kaydederek 69,3 oldu. Gelecek 12 aylık süreçte hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,6 artışla 85,8 olarak gerçekleşti. Aynı zamanda, önümüzdeki 12 ayda genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,3 artış ile 82,4 değerini aldı. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 0,1 artışla 102,6 seviyesine yükseldi.