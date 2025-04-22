TÜİK, Tüketici Güven Endeksini Açıkladı

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait tüketici güven endeksini duyurdu. Açıklanan verilere göre, bu endeks nisan ayında yüzde 83,9 seviyesine ulaştı.

NİSAN AYI VERİLERİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

TÜİK, tüketici güven endeksi için nisan ayı verilerini açıkladı. Bu verilere dayanan hesaplamalara göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ortaklaşa yürüttüğü tüketici eğilim anketinin sonuçları doğrultusunda, mart ayında 85,9 olan tüketici güven endeksi, nisan ayında yüzde 2,3 oranında bir düşüş göstererek 83,9 seviyesine geriledi.