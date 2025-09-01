Ekonomi

TÜİK: Türkiye Ekonomisi Beklentileri Aştı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ikinci çeyreğine yönelik gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıklıyor. Bu veriler doğrultusunda, Türkiye ekonomisi 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyürken; bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında ise büyüme oranı yüzde 1,6 olarak belirleniyor.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,87 büyümesini öngörmüştü. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 yılına ilişkin genel büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,18 seviyesinde oldu. Türkiye ekonomisi, önceki yıllarda da büyüme rakamları kaydetmişti: 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ve 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme gerçekleşmişti.

