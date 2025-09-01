Ekonomi

TÜİK, Türkiye Ekonomisi Büyüdü Dedi

tuik-turkiye-ekonomisi-buyudu-dedi

TÜİK GSYH VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının 2. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini duyurdu. Verilere göre, Türkiye ekonomisi 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 oranında büyüyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla ise büyüme, yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşiyor. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,87 oranında büyüyeceğini tahmin etmişti.

BEKLENTİLER VE GEÇMİŞ VERİLER

2025 yılının tamamına ilişkin ekonomistlerin büyüme beklentileri ise ortalama olarak yüzde 3,18 şeklinde öne çıkıyor. Önceki veriler incelendiğinde, Türkiye ekonomisi 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme gösterirken, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise bu oran yüzde 2 olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Balıkçılar, Vira Bismillah diyerek açıldı

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, havai fişekler eşliğinde denize açıldı ve "Vira Bismillah" diyerek sezonu karşıladı.
Ekonomi

Gümüş 40 Doları Geçti, Tarihi Zirve

Faiz indirimine dair beklentiler ve zayıflayan dolar, değerli metallerde güçlü artışlara neden oldu. Gümüş 40 doları geçerken, ons altın 3486 dolara yükseldi. Türkiye'de gram altın ise 4608 TL ile rekor kırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.