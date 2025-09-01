TÜİK, Türkiye Ekonomisi Büyüdü Dedi

TÜİK GSYH VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının 2. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini duyurdu. Verilere göre, Türkiye ekonomisi 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 oranında büyüyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla ise büyüme, yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşiyor. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,87 oranında büyüyeceğini tahmin etmişti.

BEKLENTİLER VE GEÇMİŞ VERİLER

2025 yılının tamamına ilişkin ekonomistlerin büyüme beklentileri ise ortalama olarak yüzde 3,18 şeklinde öne çıkıyor. Önceki veriler incelendiğinde, Türkiye ekonomisi 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme gösterirken, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise bu oran yüzde 2 olarak kaydedildi.