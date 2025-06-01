TÜİK Verileri İle Enflasyon Değerlendirmesi Yapıldı

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE EMEKLİ MAAŞLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, TÜİK’in enflasyon verilerini ve emekli maaşlarına ilişkin gelişmeleri ele aldı. Karakaş, “En düşük emekli ücretinde kök maaşa değildi de taban ücrete zam yapılırsa en düşük emekli ücreti 17 bin 73 lira olacak” diye belirtti. Mayıs ayı enflasyon verileri için geriye sayım devam ediyor. TÜİK, 2025 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00’da açıklayacak.

ENFLASYON RAKAMLARI VE ZAM ORANLARI

TÜİK tarafından belirlenen emekli ve memur maaşlarının yanı sıra birçok konuda etkili olan enflasyon rakamları incelendiğinde, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46 ve Nisan ayında yüzde 3,00 oranlarında gerçekleştiği görülüyor. 4 ayda toplam enflasyon ise yüzde 13,36 olarak hesaplandı. Bu durum, 4 aylık emekli ve memur zam oranlarını da netleştiriyor. Karakaş, “Merkez Bankası beklenti anketlerine göre Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,36 oranında tahmin ediliyor” diyerek, memurların zamlarının belirlenmesinde Mayıs ayının önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM BEKLENTİSİ

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında gerçekleşecek güncellemelerin en az yüzde 17 ile 18 arasında olacağını öngörüyor. “Bütün bu verileri göz önünde bulundurduğumuz zaman SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı itibariyle hükümet refah payı vermese, seyyanen zam vermese bile en az yüzde 17 ile 18 arasında bir güncelleme olacağını söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı. Memurlar içinse enflasyon altında kalacak zammın, Temmuz ayında en düşük yüzde 16, en yüksek ise yüzde 17 olabileceği belirtildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

Karakaş, en düşük emekli maaşları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. “En düşük emekli maaşına baktığımız zaman 14 bin 469 lira. Eğer hükümet kök maaşa göre değil de mevcut tabana göre zam yaparsa, bu durumda en düşük emekli maaşının 17 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz. Hesaplamama göre bu tutar 17 bin 73 lira.” dedi. Kök maaşa göre zam yapılması halinde ise 12 bin 500 lira ve altındaki emeklilerin sıfır zam alabileceğini ifade etti. En düşük memur emeklisi maaşı ise 19 bin 616 lira olarak belirleniyor. Eğer TÜİK’in enflasyon verileri düşük gelmezse, memur emeklisinin maaşının en az 22 bin 950 liraya çıkması muhtemel.