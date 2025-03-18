TÜİK Verilerine Göre Araç Sayıları Açıklandı

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir’de trafiğe kayıtlı olan araç sayısını şubat ayı itibariyle 369 bin 627 olarak açıkladı. TÜİK, “Motorlu Kara Taşıtları, Şubat 2025” verilerini yayımladı. Verilere göre, yurt genelinde şubat ayında toplam 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kayıt yapılan taşıtların dağılımında ise otomobiller yüzde 50,2, motosikletler yüzde 32,7, kamyonetler yüzde 9,2, traktörler yüzde 3,3, kamyonlar yüzde 2,2, minibüsler yüzde 1,5, otobüsler yüzde 0,8 ve özel amaçlı taşıtlar ise yüzde 0,1 oranında yer aldı.

ESKİŞEHİR’DE TAŞIT DAĞILIMI

Eskişehir’deki kayıtlarda otomobillerin sayısı 205 bin 961’e ulaşıyor. Şubat ayı itibariyle kentte trafiğe kayıtlı araçların 369 bin 627 olduğu kaydedildi. Kentte kaydı yapılan taşıtların detaylarına bakıldığında, 205 bin 961’inin otomobil, 4 bin 472’sinin minibüs, 2 bin 661’inin otobüs, 55 bin 461’inin kamyonet, 11 bin 714’ünün kamyon, 59 bin 561’inin motosiklet, bin 210’unun özel amaçlı araçlar ve 28 bin 587’sinin traktörlerden oluştuğu belirtildi.