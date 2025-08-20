Haberler

TüİK Verilerine Göre, Karabük’te Taşıt Sayısı 83.257

MOTORLU TAŞIT SAYISI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük’te Temmuz ayı itibarıyla motorlu kara taşıt sayısı 83 bin 257’ye ulaştı. TÜİK, 2025 yılı Temmuz ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini de açıkladı. Bu verilere göre, Temmuz ayında Türkiye genelinde 257 bin 471 taşıt trafiğe kaydedildi ve toplamda kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 618 bin 554’e çıktı.

KARABÜK’ÜN TAŞIT DAĞILIMI

Batı Karadeniz bölgesindeki illerden Karabük, Temmuz sonu itibarıyla 83 bin 257 trafiğe kayıtlı araç sayısıyla dikkat çekti. TÜİK verilerine göre, Karabük’teki taşıtların sınıflandırılması şöyle: 47 bin 60 otomobil, 10 bin 496 kamyonet, 3 bin 405 kamyon, 12 bin 980 motosiklet, bin 607 minibüs, 578 otobüs, 6 bin 776 traktör ve 355 özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.

KOMŞU İLLERDEKİ DURUM

Karabük’ün komşusu Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 201 bin 833, Bartın’da ise 67 bin 239 olarak kayıtlara geçti. Bu veri, bölgedeki motorlu taşıtların artışı hakkında bilgi veriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Başkan Büyükkılıç, Hastanede Anjiyo Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hastanede anjiyo işlemi geçirdi. Sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
Haberler

FIFA Dünya Kupası 2026’da başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası, kulüp futbolunun zirvesinde yer alan bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. Turnuvanın açılış maçı, Inter Miami ve Al Ahly arasında gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.