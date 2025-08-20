TüİK Verilerine Göre, Karabük’te Taşıt Sayısı 83.257

MOTORLU TAŞIT SAYISI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük’te Temmuz ayı itibarıyla motorlu kara taşıt sayısı 83 bin 257’ye ulaştı. TÜİK, 2025 yılı Temmuz ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini de açıkladı. Bu verilere göre, Temmuz ayında Türkiye genelinde 257 bin 471 taşıt trafiğe kaydedildi ve toplamda kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 618 bin 554’e çıktı.

KARABÜK’ÜN TAŞIT DAĞILIMI

Batı Karadeniz bölgesindeki illerden Karabük, Temmuz sonu itibarıyla 83 bin 257 trafiğe kayıtlı araç sayısıyla dikkat çekti. TÜİK verilerine göre, Karabük’teki taşıtların sınıflandırılması şöyle: 47 bin 60 otomobil, 10 bin 496 kamyonet, 3 bin 405 kamyon, 12 bin 980 motosiklet, bin 607 minibüs, 578 otobüs, 6 bin 776 traktör ve 355 özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.

KOMŞU İLLERDEKİ DURUM

Karabük’ün komşusu Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 201 bin 833, Bartın’da ise 67 bin 239 olarak kayıtlara geçti. Bu veri, bölgedeki motorlu taşıtların artışı hakkında bilgi veriyor.