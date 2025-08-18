TÜİK Verilerine Göre Konut Satışı Arttı

TEKİRDAĞ’DA KONUT SATIŞI VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporlarına göre, Tekirdağ’da 2025 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 3 bin 620 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Temmuz ayındaki konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında bir artış göstererek 142 bin 858 olarak gerçekleşti. Satış rakamlarının en yüksek olduğu şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İstanbul’da 23 bin 152, Ankara’da 12 bin 491 ve İzmir’de 7 bin 815 konut satışı gerçekleştirildi. Diğer yandan en düşük satışların yapıldığı iller arasında temsil olan Ardahan, Bayburt ve Hakkari yer aldı; bu illerde sırasıyla 58, 93 ve 103 konut satıldı.

İPOTEKLİ SATIŞLARIN DURUMU

Tekirdağ’da Temmuz ayında ipotekli konut satışları 595 olarak bildirildi. Türkiye genelinde ise ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,3’lük bir artışla 18 bin 425’e yükseldi ve ipotekli satışların toplam içindeki oranı yüzde 12,9 seviyesine ulaştı. Ocak-Temmuz periyodunda ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,2 oranında bir artış göstererek 121 bin 515’e ulaştı.

DIĞER SATIŞ TÜRÜLERİ

Tekirdağ’da diğer satış türleri kapsamında 3 bin 25 konut satışı yapıldı. Türkiye genelinde diğer satışlar Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 7,6 artış göstererek 124 bin 433 olarak kaydedildi ve bu satışların toplam içindeki payı yüzde 87,1 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise diğer satış türü verileri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artışla 713 bin 236’ya ulaştı. Tekirdağ’da Temmuz ayı içerisinde toplam satışların 1 bin 426’sı ilk satış, 2 bin 194’ü ise ikinci el satışlardan oluştu. Türkiye genelinde ise 142 bin 858 konut satışının 43 bin 984’ü ilk el, 98 bin 874’ü ikinci el olarak kayıtlara geçti.