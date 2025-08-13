TÜİK Verilerine Göre Trabzon Mutsuz

YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Yapılan araştırma sonucunda, 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11,19’luk oranla “Türkiye’nin en mutsuz ili” olarak belirlendi. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun, Ordu ve Gümüşhane de “en mutsuz iller” arasında önemli sıralarda yer aldı. Türkiye’nin büyükşehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir de mutsuzluk endeksi yüksek olan şehirler arasında bulunuyor. Trabzon’un ardından Antalya, İzmir ve Ankara ekseninde mutsuzluk oranları sıralandı. 15 milyon 907 bin 951 nüfuslu İstanbul’un mutsuzluk oranı ise yüzde 9,12 olarak tespit edilerek, listenin 6’ncı sırasında yer aldı. Araştırmada, büyükşehirlerin yanı sıra orta ve küçük ölçekli kentlerde de mutsuzluk oranlarının yüksekliği dikkat çekti. Geçmişte ise Karadeniz Bölgesi’nden Sinop, yüzde 77,7 oranla “en mutlu şehir” olmuştu.

TRABZON’DA MUTSUZLUK SAVUNULUYOR

Trabzon’da yaşayan Ömer Güney, bu şehirde mutsuz olmanın olasılığının olmadığını dile getirerek, “Trabzon’da mutlu olmayan delidir. Yaylası, köyü, bayırı, deresi, ormanı var. Trabzon’da mutsuz olma şansın yok. Acıkınca birinin kapısını çalsan sana yemek yedirir. Kimse sana soru bile sormaz. Seni çok güzel ağırlar. Verilere inanmıyorum. Hiçbir şey yapamazsanız, sabah kuymak yapıp yiyin, mutlu olursunuz” şeklinde konuştu.

MUTSUZLUĞUN NEDENLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Mehmet Sinan, mutsuzluğun birçok faktörle ilişkili olduğunu ifade ederek, “Kime sorsanız mutsuz olduğunu söyler. Trabzonspor, sürekli gündemde o yüzden ilk sebebi budur. Yapılan transferler var. Normal bir takım olmaya çalışıyoruz. Belki Arap turistlerin şehre gelmesi ve bu sene biraz daha fazla sıcaklığın olması da olabilir. Nem oranı da sürekli yükseliyor. Ekonomi sorunu da tüm Türkiye’de var. Her şeyin etkisi vardır” dedi.

NEŞELİ VE MUTLU TOPLUM

Trabzon halkının genelinin neşeli ve mutlu olduğunu belirten Melek Sevencan, “Mutsuz değiliz. Zaman zaman mutsuz oluyoruz ama Trabzon’un mutsuz ilk şehir seçildiğini duyunca şoke oldum. Genelde neşeli ve mutlu insanlarız ve mutluyuz. Şakacıyızdır, nereden çıktı bilemiyorum” şeklinde yanıtladı. Metin Kazancı ise, “Bu durduk yere nereden çıktı? Neden Trabzon en mutsuz şehir olsun ki? En mutlu şehir Trabzon’dur. Biz mutluyuz. Sabah gelip, işimizin başına geçiyoruz. Esnaf ile gülüp eğleniyoruz. Bunu diyen yanlış demiş. Trabzon’u çekemiyorlar” diyerek duygularını aktardı.