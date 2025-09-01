TÜİK Verilerine Göre Türkiye Büyüdü

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini duyurdu. Verilere göre, Türkiye ekonomisi 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyüme gösterirken, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında büyüme oranı yüzde 1,6 oldu. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 3,87 büyüyeceğini tahmin etmişti. 2025 yılı için ekonomistlerin ortalama büyüme beklentisi ise yüzde 3,18 olarak belirlendi. Türkiye ekonomisi, 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

SEKTÖRLERDEKİ BÜYÜME RAKAMLARI

TÜİK’in yaptığı açıklamaya göre, GSYH’yi oluşturan sektörlerde 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektöründeki büyüme yüzde 10,9, bilgi ve iletişim alanındaki büyüme yüzde 7,1, sanayi sektöründeki büyüme yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı.

CARI FİYATLARLA GSYH RAKAMLARI

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 5,2 oranında azaldı. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 8,8 artış gösterdi. Mal ve hizmet ihracatı 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7, ithalat ise yüzde 8,8 oranında arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNDEKİ ARTIŞ

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,0 artış gösterdi. Net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 46,3 oranında arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değerdeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5’ten yüzde 40,2’ye yükseldi.