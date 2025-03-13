TÜİK Verilerine Göre Yaşlı Nüfus Oranları

YAŞLI NÜFUSUN ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ‘İstatistiklerle Yaşlılar 2024’ verilerine göre Samsun’da yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde yüzde 12,5, kadınlarda ise yüzde 14,8 olarak belirlendi. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, bu verileri görselleştiren ilgi çekici tablolar hazırladı.

YAŞLI NÜFUSTAKİ ARTIŞ

Tabloya göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üstü grubu, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişiyken, son beş yılda yüzde 20,7 artış göstererek 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı. Samsun’da 2024 yılı itibarıyla yaşlı nüfus oranları erkeklerde yüzde 12,5, kadınlarda ise yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

DİĞER İLLERDE YAŞLI NÜFUS ORANLARI

Tokat’ta 2024 yılında yaşlı nüfus oranı erkeklerde yüzde 14,5, kadınlarda yüzde 17,3 olurken, Çorum’da erkekler için yüzde 15,5, kadınlarda ise yüzde 18,9 olarak kaydedildi. Amasya’da ise bu oran erkeklerde yüzde 14,7, kadınlarda yüzde 18,1 olarak belirlendi.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ORAN

Öte yandan, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2024 yılında yüzde 20,8 ile Sinop olurken, en düşük oran ise yüzde 3,7 ile Şırnak olarak tespit edildi.