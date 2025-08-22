TÜİK, Yüz Ölçümünü Yüzde 61,8 Artırdı

YAPILARDA RUHSAT VERİMİ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2’nci çeyreğinde yetkili idarelerden alınan yapı ruhsatlarının toplam yüz ölçümünün yıllık olarak yüzde 61,8 oranında artış gösterdiğini duyurdu. TÜİK, bu çeyreğe ait yapı izin istatistiklerini paylaştı. Önceki dönemlerde sadece belediyeler tarafından düzenlenen yapı belgeleri dikkate alınıyordu. Ancak, 2025 yılının 2’nci çeyreğinden itibaren uygulama genişletildi ve bütün yetkili idarelerin düzenlediği yapı belgeleri istatistiklere dahil edildi. Bu durum, 2010 yılından itibaren geriye dönük verilerin revize edilmesine neden oldu.

BİNA SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Açıklanan verilere göre, 2025 yılı Nisan-Haziran aylarını kapsayan 2’nci çeyrekte, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 47,4, daire sayısı yüzde 90,3 ve toplam yüz ölçümü yüzde 61,8 oranında yükseldi. Verilen toplam yüz ölçümünün yüzde 85,1’i belediyeler, yüzde 14,9’u ise diğer yetkili idareler tarafından sağlandı. Bu çeyrekte, en yüksek yüz ölçüm payına sahip olan yapı kategorisi, 40,3 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oldu. Bunu 5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

KULLANMA İZNİ YÜZDE 30,2 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı 2’nci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 18,1, daire sayısı yüzde 44,3 ve yüz ölçümü yüzde 30,2 oranında artış yaşadı. Yapı kullanma izin belgeleri arasında toplam yüz ölçümünün yüzde 85,5’inin belediyeler, yüzde 14,5’inin diğer yetkili idareler tarafından verildiği belirtildi. Bu çeyrekte yapı kullanma izin belgelerinin en yüksek yüz ölçüm payına 18,4 milyon metrekare ile yine 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar takip etti.