TÜİK’ten atama açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni atama yapıldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı ve çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında 20 bölge müdürünü atandı iddialarına kurumdan açıklama geldi. TÜİK’ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “TÜİK’in bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldığı”na ilişkin yalan ve yanlış bilgiler içeren haber ve paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Resmi Gazete’nin 4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği 20 bölge müdürünün asaleten atamasının yapıldığın vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

‘ASALETEN ATAMA’

“Ataması yapılan bölge müdürlerimizin tamamı daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları bölge müdürlüklerine asaleten atanmıştır. Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltacak haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.”