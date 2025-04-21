Tük Sın Kalk Bankası, Düşük Karbon Ödülü Aldı

TSKB’DEN ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 10. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, “Geçiş Finansmanı Entegre İlk Sürdürülebilir Finans Çerçevesi” projesiyle Düşük Karbon Kahramanı ödülünü kazandı. Bankadan gelen bilgilere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen zirvede, TSKB’nin sürdürülebilir finans alanındaki öncü çalışmaları değerlendirildi ve ödüllendirildi. Yüksek emisyonlu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yeşil dönüşümünü destekleyen Geçiş Finansmanı Entegre Sürdürülebilir Finans Çerçevesi, TSKB’yi ödüle layık gören temel unsur oldu.

DÜNYA ÇAPINDA İLK UYGULAMALAR

Bu çerçeve, uluslararası standartlara ve Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği’nin (ICMA) iklim geçiş finansmanı ilkeleriyle tam uyum içinde hazırlanmış olup, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedefinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. “TSKB, hedeflediği 4 milyar dolar iklim finansmanının yüzde 18’ini 2024 itibarıyla gerçekleştirdi,” ifadesiyle bankanın bu alandaki çalışmalarına dikkat çekildi. 2022’de Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne katılan TSKB, 2050 yılına kadar kredi ve yatırım portföyünü net sıfır emisyon hedefleri ile uyumlu hale getirmeyi taahhüt etti ve 2030’a kadar sağlamayı amaçladığı 4 milyar dolar iklim finansmanının yüzde 18’ini 2024 itibarıyla elde etti.

Bankanın kredi portföyünün yüzde 58’i, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve deprem bölgesinin yeşil yapılanması gibi konularda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayan projelerden oluşuyor. Zirve bünyesindeki “Karbonsuzlaşan Ekonomi ve Yeşil Akçe” başlıklı oturumda, karbonsuzlaşma için atılacak adımlar ve iklim finansmanının önemine vurgu yapıldı. TSKB iştiraklerinden TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı-ESCARUS Genel Müdürü Kubilay Kavak’ın moderatörlük yaptığı oturumda, TSKB Kalkınma Finansmanı Kurumları Müdürü Bahadır Koçaker de panelist olarak yer aldı.