Tüketici Fiyat Endeksi Açıklandı, Yüksek

ENFLASYON VERİLERİNDEKİ ARTARAK DEVAM EDEN RAKAMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verilerine göre, yıllık değişim oranı yüzde 53,17 ile en çok konut alanında gerçekleşiyor. Emekli olduğunu belirten ve ticaretle uğraşan bir vatandaş, TÜİK’in enflasyon verileri hakkında, “İnsanlar aç geziyor ama TÜİK’e bakarsan güllük gülistanlık. O ne kadar düşük gösterirse hükümet insanlara o kadar pembe bir yaşam gösteriyor. TÜİK, yalan makinesi. Kurulmuş Kızılay’da yalan makinesi devam edip gidiyor” diyor. Başka bir vatandaş da, “İnsanlar eskiden ev alabiliyordu şimdi hiç kimse alamıyor. Var mı alan? İnsanlar simidi zor alıyor, evi nasıl alacağız. 20 sene çalışıyor, ev yok, hiçbir şey yok” şeklinde artan hayat pahalılığına dikkat çekiyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ VE KONUT FİYATLARI

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04, yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak belirlendi. TÜİK’in verilerine göre konut alanında yıllık enflasyon oranı yüzde 53,17 olarak kaydedildi. Endeksa’nın istatistiklerine göre, satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği il Ankara oldu. Başkentte nominal fiyat artışı yüzde 37,9, reel bazda ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Ankara’da konut metrekare fiyatları 30 bin 060 TL’ye, ortalama konut fiyatları ise 3,9 milyon TL’ye yükseldi.

TÜİK’İN ENFLASYON HESAPLAMASINA TEPKİLER

ANKA, Ankara Ulus’ta vatandaşlara mikrofon uzatarak konut fiyatlarından ve enflasyondan nasıl etkilendiklerini sordu. Emekli bir vatandaş, “TÜİK, kuruldu kurulalı vatandaşa yalanını yutturmaya çalışıyor. Hiç kimse yutmuyor” derken, “İnsanlar aç geziyor ama TÜİK’e bakarsan güllük gülistanlık” sözleriyle durumu eleştiriyor. Bir diğer vatandaş, “Bir tane şeftali 45 lira. Sen doğmadan önce 5 kilo şeftali 10 lira veya 5 liraydı. Kirazın 8 tanesi 80 lira. Onun için TÜİK ne derse desin yalan” ifadelerini kullanıyor.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIRIMLAR VE HAYAT PAHALILIĞI

Ulus’ta seyyar esnaflık yapan bir vatandaş, “Konut fiyatları etkiliyor tabii. İnsanlar hiçbir şey alamıyorlar. Eskiden mesela 100 bin TL’ye ev alıyordun şu anda 3-4 milyon TL bir evin fiyatı” derken, “Devletin bunlara önlem alması gerekiyor” şeklinde görüş belirtiyor. Ayrıca, “Yumurta bak 100 liraydı. Okullar açıldı 150 liraya verdiler. Başka yerde de 200 lira. Gerçekten çok pahalı” ifadesini de ekliyor.

EMEKLİLERİN GEÇİM SORUNU

“Hangisi emekliyi hesap ediyor?” diyen bir emekli, “Emekliyi kim soruyor? Emekliyi unuttular” diyerek durumu eleştiriyor. Yusuf Derin, kiraların düşmesi gerektiğini söyleyerek, “Herkes zor durumda. Aldığı asgari ücretle ev mi versin, çocuğu mu okutsun, yola mı gitsin” ifadesini kullanıyor. İşsiz olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle emeklilik beklediğini belirten Derin, 7 aydır emeklilik sonuçlarını beklediğini dile getiriyor.

HAYAT PAHALILIĞI VE HÜKÜMETİN TUTUMU

Başka bir emekli, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının birçok şeyi etkilediğini belirterek, her şeyin pahalı olduğunu vurguluyor. Emekli vatandaş, “Hak etmiyor bu vatandaş. Zamanında vergisini vermiş ve daha alıyorsunuz da… Ama onlara göre bir şey yok tabii. Kendi kafalarına göre indiriyorlar, çıkarıyorlar. Bunların hepsi düzenbaz” diye ekliyor.