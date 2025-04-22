Tüketici Güven Endeksi 83,9’a Düştü

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİNDE AZALMA

Tüketici güven endeksi, nisan ayında aylık bazda yüzde 2,3 azalarak 83,9 seviyesine düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait tüketici güven endeksi verilerini duyurdu. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından elde edilen veriler, mart ayında 85,9 olan tüketici güven endeksinin bu ay yüzde 2,3 azalarak 83,9 olduğunu gösteriyor.

MEVCUT VE GELECEK BEKLENTİLER

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, geçen ay 70,9 iken nisan ayında yüzde 2,5 azalarak 69,1’e gerileyen bir değeri ortaya koyuyor. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise martta 84,7 olup, bu ay yüzde 0,5 azalışla 84,3 seviyesine düştü. Ayrıca, geçen ay 84,6 olan gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi endeksi, nisan ayında yüzde 2,2 düşerek 82,8 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık süre zarfında dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi, mart ayında 103,2 iken bu ay yüzde 3,8 azalarak 99,3 seviyesine indi. Bu durum, tüketicilerin önümüzdeki dönemde harcama yapma planlarına dair beklentilerinde bir daralma olduğunu gösteriyor.