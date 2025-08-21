Tüketici Güven Endeksi Yükseldi

Tüketici Güven Endeksi Artışı

Tüketici güven endeksi Temmuz ayında 83,5 iken, Ağustos ayında yüzde 0,9 oranında bir artış göstererek 84,3 seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın işbirliği ile gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre belirlenen bu değerler, ülke genelindeki ekonomik durum hakkında önemli veriler sunuyor.

Hanenin Maddi Durumu Üstte

Mevcut dönemde hanelerin maddi durumu endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 68,2’den 70’e yükseldi. Ancak, gelecek 12 aylık dönemde hanelerin maddi durum beklentisi endeksi, Temmuz’daki 84,6 seviyesinden yüzde 0,9 oranında azalarak 83,8’e geriledi. Bu durum, tüketicilerin gelecek dönemde maddi durumlarına dair beklentilerinde bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Gelecekteki Ekonomik Beklentiler

Ağustos ayında geçmişe göre değişen bir diğer önemli gösterge ise, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi oldu. Geçen ay 79,0 olan bu endeks, yüzde 0,7’lik bir düşüşle bu ay 78,4 olarak belirlendi. Öte yandan, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise, geçen ay 102,3 iken artarak bu ay yüzde 2,5 ile 104,8’e çıktı. Bu değişiklikler de tüketicilerin geleceğe yönelik harcama eğilimlerini olumlu bir şekilde yansıtıyor.