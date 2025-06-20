Tüketici Güveni Mayıs’ta 84,8 İken

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ HAZİRAN AYINDA ARTMIŞTIR

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 değerine sahipken, Haziran ayında yüzde 0,3 artış göstererek 85,1 seviyesine ulaştı. Bu veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ortaklaşa düzenlediği tüketici eğilim anketinden elde edilen sonuçlardan hesaplandı.

TÜİK VE TCMB ORTAKLIĞIYLA HESAPLANAN ENDÜKS

Tüketici güven endeksi, toplumun ekonomik duruma ilişkin beklentilerini ve genel güven duygusunu ölçme açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Mayıs ayındaki 84,8 seviyesinin ardından Haziran ayında yaşanan bu artış, ekonomideki iyileşme işaretleri arasında yer alıyor.