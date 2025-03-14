Tüketici Hakları Gününde Hak Aranmalı

DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla bir grup tüketicinin arızalı ürünleri mağaza önünde yere atarak parçalara ayırmasının değerlendirilmesi amacıyla Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Altay önemli açıklamalarda bulundu. Nihat Altay; “Hak arandıkça kalite ve hizmet artar” dedi. Her yıl kutlanan bu günün, tüketicilerin bilinçlenmesini ve haklarını araması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

TÜKETİCİNİN HAKLARI

Nihat Altay, tüketicilerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde birçok hakka sahip olduğunu vurguladı. Ancak birçok tüketici, haklarının neler olduğunu ve ayıplı ürün ya da hizmet durumunda hangi yollara başvurması gerektiğini bilmediği için genellikle mağaza çalışanlarıyla gereksiz tartışmalara giriyor ya da aldığı ürüne zarar vererek firmaya fayda sağlıyor. Tüketicilerin, aldıkları ürün üzerinde 6 ay içerisinde kullanıcı kaynaklı olmayan bir arıza oluştuğunda sözleşmeden dönme, ayıp oranında satış bedelinden indirim alma ve ücretsiz onarım talep etme haklarına sahip olduklarını hatırlattı.

DOĞRU YOLU SEÇMEK

Nihat Altay, tüketicilerin ayıplı ürünleri mağaza önünde parçalara ayırmak yerine Tüketici Hakem Heyetine başvurmalarının daha faydalı olacağını ifade etti. Bu sayede hem mağduriyetin giderileceği hem de gerginliğin önüne geçileceğini belirtti. Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişi incelemesi ile ürün arızasının kaynağının tespit edilebildiğini belirten Altay, “Tüketici haklı olduğuna inanıyorsa, yasaların belirlediği tüm yollara başvurmalıdır” dedi.

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Daha sonra, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda kayıp yaşanmadığını ve eğer dava kazanılırsa ayıplı ürünün yenisiyle değiştirilebilir veya ödenen ücretin geri alınabileceğini kaydetti. Dava kaybedilmesi durumunda zarar yaşanmadan süreç tamamlandığını anlattı. Ayrıca Altay, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurularda genellikle olumsuz sonuçlar alındığını belirtti. E-devlet müracaatlarının bilgi ve belgeleri eksik olduğunda anlaşılır bir şekilde yazılmadığını vurgulayarak, bu tür durumlarda belgelerin elden teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.