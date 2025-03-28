Tüketici Mahkemesinden Emsal Karar: Araç Fiyatları

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sıfır araç alırken fazla para ödemesi yapılan bir tüketicinin açtığı davayı kazanarak parasını geri aldığını bildirdi. Şahin, bu kararın emsal olduğunu belirterek, “Araç fiyatlarını haksız yere şişirenlere bir ders oldu” değerlendirmesinde bulundu.

AVANTAJLAR VE KÜÇÜK HILELER

Kayseri’de bir bayiden sıfır araç almak isteyen bir vatandaşa, araçların üretim eksikliği sebebiyle bazı işlemlerin yapılması gerektiği söylendi. Bayi, ek hizmetler sunarak tüketiciden 35 bin TL fazla para aldı. Tüketici, verdiği parayı geri almak için dava açtı ve Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi, tüketicinin haklı olduğuna ve bayinin fazladan para aldığına hükmederek, 35 bin TL’nin geri iadesine karar verdi.

EMSAL KARARIN ANLAMı

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Pandemiden sonra fiyatlarda anormal bir yükselme oldu. Hiçbir sıfır araba liste fiyatından satılmıyordu. İkinci el araçların sıfır araçları geçtiğine dair söylemler bile vardı. Sıfır araçlar her zaman liste fiyatının üzerinde satıldı. Ek olarak, bayiler farklı işlemlerle yani seramik kaplama, cam filmi kaplama, ses izolasyonu gibi uygulamalarla fiyatı yükseltti ve normalde 10 bin TL olan işlemler için 50 bin TL alındı. Bu durumun uzun bir süre ardından, Tüketici Mahkemesi’nin bugüne kadar çıkan ilk kararını aldık. Mahkeme, ‘Normalde olması gereken fiyat 10 TL iken, 50 TL’ye yaptırmış, aradaki fark tüketiciye iade edilmeli’ dedi. Artık bu karar emsal niteliği taşıyor. Tüketiciler, bu tür işlemlerle karşılaştıysalar faturaları ile hakem heyetlerine başvurabilirler. Hakem heyetinde kabul edilmediği takdirde bile mahkemenin emsal kararı kullanılabilir. Eğer 10 yılı geçmemişse bu alacak hakkı geçerliliğini koruyor. 9 yıl 11 ay 29 gün bile geçse, belgeleri ile hakem heyetine başvurup yasal haklarını alabilirler. Tüketicinin 10 yıllık geriye dönük yasal hakkı vardır. Gelecekte de bu tür uygulamalara başvurulursa, bu emsal kararın etkisi görülecektir. Herkes için geçerli olmayabilir ama başvuruda bulunanlar için uygulanacaktır. Eğer vatandaş böyle bir durumla karşılaşmışsa başvurup hakkını almalıdır.” şeklinde konuştu.