Tüketiciler Dikkatli Alışveriş Yapmalı!

TÜKETİCİLERİN GÜVENLİ ALIŞVERİŞİ

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden ziynet eşyası alımı yaparken dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Şahin, özellikle tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapılmasını tavsiye ediyor. Düğün sezonunun başlamasıyla beraber kuyumculuk sektöründe hareketliliğin arttığını belirten Şahin, yaz dönemindeki düğünlerin, ziynet eşyasına olan talebi yükselttiğini ifade ediyor.

SOSYAL MEDYA FIRSATLARI VE RİSKLERİ

Mahmut Şahin, sosyal medyanın bazı kişiler için fırsatlar sunduğunu dile getiriyor. Ancak bununla birlikte, uzaktan satış yönteminin Türkiye’de henüz yeterince sağlamlaşmadığını da vurguluyor. Şahin, “Düğün sezonuna giriyoruz, yaz tatili başlıyor. Herkes düğün yapacak ve hediyeler, takılar alınacak. Bu esnada tabii ki fiyatlar da çok yükseldiği için ufak rakamlara dikkat etmeye başladık. Bu durumu yüzde 2’lik, 3’lük indirimler cazip kılıyor” diyor. Tüketicilerin bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor.