Tüketiciler, Yerli İçeceklere Yöneliyor

İÇECEK TERCİHLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Türkiye’de içecek tercihleri giderek çeşitleniyor. Tüketiciler, sağlıklı olmanın yanı sıra keyifli, kaliteli ve güven veren ürünlere yöneliyor. Bu eğilimin en belirgin örneklerinden biri de WorldFood İstanbul fuarı oldu. Fuarda, Sarıyer İçecek’in yerli hikâyeleriyle dikkat çeken gazoz ve kola çeşitleri, Black Bruin enerji içeceğinin gençlere hitap eden dinamik enerjisi, Juss’un doğal meyve sularının ferahlatıcı lezzeti ve Koffo Soğuk Kahve’nin modern ve yenilikçi tasarımı ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.

YERLİ MARKALARA OLAN GÜVEN

Sarıyer İçecek’in CEO’su Enes Örer, “Gördüğümüz yoğun ilgi, tüketicilerin hem yerli ve milli markalara hem de farklı zevklere hitap eden kaliteli içeceklere verdiği önemi ortaya koyuyor. Bizim farkımız, her yaştan ve her hedef kitleye hitap eden zengin ürün yelpazemiz ve markalarımızın özgün hikâyeleridir” diye konuştu. Sektör uzmanları, tüketicilerin son yıllarda yerli markalara duyduğu güvenin arttığını vurgularken, Oğuz İçecek’in fuardaki başarısı bu eğilimin güçlü bir yansıması olarak gösterildi.

YERLİ İÇECEKLERİN YÜKSELİŞİ

WorldFood İstanbul’da sergilenen ürünler, ziyaretçilerin yanı sıra fuarı takip eden basının da ilgisini çekti. Bu durum, yerli içeceklerin yükselişinin simgesi haline geldi. Tüketicilerin tercihleri doğrultusunda yerli üretim ve kaliteli ürünler ön plana çıkarken, bu trendin devam etmesi bekleniyor.