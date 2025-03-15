Tüketicileri Koruma Haftası Şikayet Analizi

TÜKETİCİLERDEN GELEN SORUNLARIN ARTMASI

Her yıl 15 Mart tarihinin de yer aldığı hafta, “Tüketiciyi Koruma Haftası” şeklinde kutlanıyor. Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, bu hafta kapsamında yaptığı açıklamada, tüketicilerin ayıplı mal, geç teslimat, kargo sorunları, yanıltıcı indirimler ve faturasız ürün teslimatı gibi konularda şikayetlerde bulunduğunu aktardı. Koçal, “Ayıplı ürün şikayetinde ayakkabılar öne çıkıyor” diyerek, aboneliklerde en fazla şikayetlerin GSM operatörlerine yönelik olduğunu belirtti. 2024 yılı itibarıyla kargo şikayetlerinin de artış gösterdiğini söyleyen Koçal, tüketicilerin siparişlerinin haber verilmeden iptal edilmesi ve daha yüksek fiyatla yeniden satılması gibi durumlarla karşılaştığını vurguladı.

KÜRESEL SORUNLAR VE TÜKETİCİ HAKLARI

Koçal, bunun yanı sıra fiyat artışları, taklit ve sahte ürünlerin yaygınlaşması ve insan sağlığına zararlı gıdaların satışının da şikayetleri artırdığına dikkat çekti. 2024’ün ilk iki ayında e-ticaret platformları, GSM operatörleri ve kargo hizmetleri hakkında şikayetlerin devam ettiğini ifade eden Koçal, konfederasyonun tüketici şikayetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalara dair bilgi verdi. Tüketicilerin hakları hakkında bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Koçal, “Alışverişlerinde mutlaka makbuz, fatura gibi belgeleri saklamalıdırlar. Elektronik ürünlerde yetkili servislere kurulum yaptırılmalı” dedi.

TÜKONFED YETKİLİLERİNDEN DE AÇIKLAMALAR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, tüketici şikayetlerinde geçen yıl bir önceki yıla göre artış yaşandığını belirterek, “Bunda ürün ve hizmet yelpazesinin genişlemesi ile tüketicinin hak arama bilincinin artması önemli etken olmuştur” dedi. Güllü, hakem heyetleri ve Alo 175’e yapılan şikayetlerin analizinde, tüketicilerin ayıplı mal ve hizmetlerden mağdur olduğunu ifade etti.

Güllü, marketlerdeki ayıplı mal ve hizmet, fahiş gıda fiyatları, taklit ürünler, etiket ile kasa fiyatı arasındaki tutarsızlıklar gibi konularda yoğunlaşan şikayetlerin olduğunu kaydederek, “Ocak ayında apartman ve site aidatlarının yeniden belirlenmesi nedeniyle bu konuda da şikayetler arttı” diye ekledi.

TÜKETİCİ BİRLİĞİ’NDEN YENİ HAREKETLER

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre başvuruların çoğunluğunun perakende ticaret sektöründen geldiğini hatırlattı. Deniz, tüketicilerin genelde “ayıplı mal” ve “ayıplı hizmet” konularında hakem heyetlerine başvurduklarını ifade etti. 2012 yılından beri tüketici haklarıyla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirten Deniz, tüketici bilgilendirme faaliyetleri ve yeni oluşturulan Tüketici WhatsApp İhbar hattı hakkında da bilgi verdi. Tüketicilere karşılaştıkları olumsuz durumlarda hak aramaktan vazgeçmemelerini önerdi.