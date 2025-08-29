Tüketim Arttı, Elektrik Üretimi Azaldı

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi, haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 azalarak toplamda 24 milyon 655 bin 321 megavatsaat seviyesine geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yayımladığı “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, lisanslı elektrik üretiminin kaynak dağılımı şu şekilde gerçekleşti: İthal kömür santralleri yüzde 24,7, hidroelektrik santralleri yüzde 19,5, doğal gaz santralleri yüzde 16, rüzgar santralleri yüzde 15,4 ve linyit santralleri yüzde 11,8 paya sahip oldu. Güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil gibi diğer kaynaklar da üretim sürecinde yer aldı.

ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTTI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 2 artarak 22 milyon 510 bin 66 megavatsaat olarak kayda geçti. Tüketimin sektörel dağılımı ise şu şekilde oluştu: yüzde 37,3 sanayi, yüzde 27,3 kamu ve özel hizmetler ile diğer aboneler, yüzde 26 mesken aboneleri. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan tüketim oranı yüzde 7,7, aydınlatma içinse bu oran yüzde 1,8 olarak belirlendi.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇTE ARTIŞ

Haziranda, elektrik tüketici sayısı geçen sene ile kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artış göstererek 51 milyon 200 bin 934’e ulaştı. Sanayi tüketicisi sayısında yüzde 4, mesken tüketicileri sayısında yüzde 2,3, tarımsal faaliyet tüketicileri sayısında yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler sektöründeki diğer tüketici sayısında yüzde 1,9 ve aydınlatma tüketici sayısında yüzde 1,5 artış tespit edildi. Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise yaklaşık yüzde 2,1 artarak 98 bin 301 megavata ulaştı. Bu gücün yüzde 24,9’u doğal gaz santrallerinden, yüzde 24,3’ü barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 13,5’i rüzgar santrallerinden, yüzde 10,6’sı ithal kömür santrallerinden temin edildi. Geriye kalan kısım ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler tarafından sağlandı.