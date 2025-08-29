Tüketim Arttı, Üretim Azaldı

ELEKTRİK ÜRETİMİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalarak 24 milyon 655 bin 321 megavatsaat seviyesine ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, bu üretimin yüzde 24,7’si ithal kömür santrallerinden sağlandı. Diğer kaynaklar arasında, yüzde 19,5 hidroelektrik santralleri, yüzde 16 doğal gaz santralleri, yüzde 15,4 rüzgar santralleri ve yüzde 11,8 linyit santralleri bulunuyor. Güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil de diğer enerji kaynakları arasında yer aldı.

TÜKETİM ARTTI, DAHA FAZLA ELEKTRİK KULLANILIYOR

Aynı dönemde faturalanan elektrik tüketim miktarı ise yüzde 2 artarak 22 milyon 510 bin 66 megavatsaat olarak belirlendi. Elektrik tüketiminin yüzde 37,3’ü sanayi sektöründe, yüzde 27,3’ü kamu ve özel hizmetler ile diğer abonelerde, yüzde 26’sı ise mesken abonelerince gerçekleştirildi. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 7,7, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇTE ARTIŞ

Türkiye’de elektrik tüketici sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artış göstererek 51 milyon 200 bin 934’e ulaştı. Bu süreçte, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 4, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 2,3, tarımsal tüketicilerin sayısı yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler sektöründeki diğer tüketicilerin sayısı yüzde 1,9 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,5 artış kaydedildi. Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yaklaşık yüzde 2,1 artarak 98 bin 301 megavat seviyesine çıktı. Kurulu gücün yüzde 24,9’unu doğal gaz santralleri, yüzde 24,3’ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,5’ini rüzgar santralleri, yüzde 10,6’sını ithal kömür santralleri ve kalan kısmını diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturuyor.