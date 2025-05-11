Tükiye’de BYD Büyümeye Devam Ediyor

MARKANIN YÜKSELEN İLGİSİ

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, markaya yönelik ilginin dünya genelinde artarak devam ettiğini belirtti. “Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye’deki ilgi ve büyüme hızı Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye, BYD’nin Avrupa’daki büyümesine ciddi katkı sağlayan, stratejik önemdeki pazarlardan biri haline geldi.” diyerek önemli bir değerlendirmede bulundu. Ergun, yeni modelleri hakkında bilgi vermek ve sektöre ilişkin görüşlerini aktarmak için gazetecilerle bir sohbet toplantısı yaptı. Türkiye otomotiv pazarına dair düşüncelerini paylaşan Ergun, geçen ay 105 bin 352 adetle tüm zamanların en yüksek nisan ayı satışına ulaşıldığını vurguladı. “Toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 40 büyüdü. İlk dört ay sonunda ise toplam pazar 381 bin 636 adede ulaştı. Türkiye’de pazarın artık 1 milyonun altına inmesi zor.” dedi. Ancak yılın ikinci yarısında bu artışın aynı hızla devam etmesi beklenmiyor. ÖTV matrahlarında üst dilimlere geçme ihtimali ve krediye erişimin zorlaşması gibi nedenlerle pazarda daha sınırlı artışlar görülebiliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YOĞUN İLGİ

Pazar artışının önemli etkenlerinden birinin elektrikli araçlara olan yoğun ilgi olduğunu ifade eden Ergun, Türk tüketicisinin teknolojiye çok hızlı adapte olduğu ve ileri teknolojili araçlara büyük bir ilgi gösterdiğini dile getirdi. Elektrikli araçların geçişinin son derece hızlı ilerlediğine dikkat çeken Ergun, “Şarj edilebilir hibrit modellere de ilgi giderek artıyor.” şeklinde konuştu. Elektrikli araç pazarı, geçen yıl binek otomobil pazarının yaklaşık yüzde 10’unu temsil ediyordu. Avrupa’da bu oran yüzde 15 civarındayken, Türkiye’de nisan ayı itibarıyla bu oran yüzde 15’i geçti. Şarj edilebilir hibritlerde ise oran yüzde 7,5’in üzerine çıktı. Artık yeni enerjili araç segmenti olarak adlandırılan bir alan var ve Türkiye’de de bu segmentasyon kullanılmaya başladı. Dünya genelinde yeni enerjili araç trendi büyürken, Türkiye’deki segmentin payı yüzde 23’lere yükseldi.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİTLERİN YERİ

BYD Genel Müdürü Ergun, elektrikli mobilite konusunda Türkiye’nin dönüşümüne katkı sunmaya devam ettiklerini belirtirken, “Türkiye’de bu alanda BYD öncülük ediyor. Çünkü şarj edilebilir hibrit araçları ulaşılabilir hale BYD markası getirdi.” dedi. Bugüne kadar satılan şarj edilebilir hibrit modellerin çoğunluğu premium segmentte yüksek fiyatlı otomobillerdi fakat BYD bu durumu değiştirerek daha ulaşılabilir fiyat seviyeleriyle şarj edilebilir hibrit teknolojisini sundu. Bu durum pazarın büyümesine büyük katkı sağladı. Bugün Türkiye’de satılan şarj edilebilir hibrit araçların yüzde 50’den fazlası BYD logolu. Elektrikli aracının ana vatanı olan Çin’de de benzer bir tablo mevcut; burada BYD satışlarının yüzde 50’si şarj edilebilir hibritlerden oluşuyor.

SATIŞ PERFORMANSINDA DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇLAR

Ergun, BYD’nin Türkiye’deki performansına değinerek, yılın ilk dört ayında 13 bin 608 araç sattıklarını ve Türkiye pazarında 2025’in en hızlı büyüyen otomobil markası olduklarını ifade etti. Nisan ayı satışlarıyla birlikte markanın bugüne kadarki en yüksek pazar payı olan yüzde 6,3’e ulaştığını belirtti. “Binek otomobil pazarında önce ilk 10’a girdik, ardından bugün itibarıyla 7’nci sıraya yerleştik.” şeklinde konuştu. Bu dört aylık sonuçların hedefleriyle paralel ilerlediğini belirten Ergun, yıllık yaklaşık 50 bin adetlik bir satış hedefinin bulunduğuna dikkat çekti. “Nisanda BYD gemisinde gelen araçların yarısından fazlası bize aitti ve tamamı satıldı. Planlamada bir sorun yaşanmazsa yılı 50 bin adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz.” dedi.

GELECEKTE YENİ MODELLERİ PİYASAYA SUNMAK

Ergun, BYD Türkiye olarak ürün gamını artırmaya devam edeceklerini kaydederek, yıl sonuna kadar elektrikli sportif SUV modeli SEALION 7’yi ve elektrikli B-SUV modeli ATTO 2’yi Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını bildirdi. BYD’ye olan ilginin dünya genelinde artarak devam ettiğini dile getiren Ergun, Türkiye’deki artış hızının oldukça yüksek olduğunu aktardı. “Talebin bu kadar yoğun olması nedeniyle BYD, yüksek hacimli sevkiyatlar gerçekleştirdi.” diyerek sözlerini sonlandırdı.