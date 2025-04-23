Tükiye, Küresel Ekonomiyi İyi Yönetiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla uyguladıkları programın başarıyla ilerlediğini belirtti. ABD’de düzenlenen Atlantic Council etkinliğinde, küresel ekonomideki belirsizliklere karşı ihtiyatlı, sorumlu ve sürdürülebilir makroekonomik politikalara bağlı kalacaklarını ifade etti. Şimşek, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında “Program yolunda gidiyor” açıklamasını yaptı. Uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının en önemli amacının “fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek” olduğunu vurguladı.

ENFLASYONUN DÜZENLENMESİ

Son dönemdeki küresel dalgalanmaların enflasyon üzerindeki etkilerine değinen Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüş ve sıkılaşan finansal koşulların enflasyonu aşağı çekerek “Sonuç olarak, enflasyonun programın hedef bandı içinde kalması muhtemel” dedi. Küresel ticaretteki belirsizliklerin büyümeyi tehdit edebileceğini dile getiren Şimşek, içerideki sıkı finansal koşulların talebi baskılayarak ithalatı da azaltabileceğini kaydetti. Bu yıl önemli bir mali disiplin sürecine geçtiklerini ve harcama disiplininin sürdürüleceğini aktardı.

YAPISAL DÖNÜŞÜM VE DOĞRU YATIRIMLAR

Yapısal dönüşümü hızlandırma çabalarının önemine vurgu yapan Şimşek, “Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizliğe karşı yanıtımız; ihtiyatlı, sorumlu ve sürdürülebilir” ifadelerini kullandı. Şimşek, yapısal dönüşümün dijital altyapı ve yapay zekaya hazırlığı ile petrol ve doğalgaz ithalatına bağımlılığı azaltacak yeşil yatırımları kapsadığını belirtti. “Her zamanki gibi yapılacak çok iş var; hiçbir kriz boşa harcanmamalı” diye ekledi.

KÜRESEL TİCARETTE STRATEJİK KONUM

Küresel ticaretin parçalanmasının herkes için olumsuz etkileri olacağını söyleyen Şimşek, Türkiye’nin iç talep ve yatırım yönüyle dirençli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları sayesinde ihracatının büyük bir kısmının güvence altında olduğunu belirterek “Türkiye, güçlü üretim kültürüyle öne çıkan ülkelerden biri” dedi. Şimşek, Asya ülkeleri ile olan ticaret ilişkilerindeki belirsizliğin Türkiye için dolaylı riskler oluşturabileceğini de kaydetti.

UZUN VADELİ PERSPEKTİF

Bakan Şimşek, Türkiye’nin büyük bir ekonomi olduğunu ve son yıllarda birçok gelişmekte olan piyasa ülkesinden daha iyi performans sergilediğini ifade etti. Altyapı yatırımlarının öne çıktığını ve yapay zeka alanında gelişmekte olan ülkelerin önünde olduklarını vurguladı. Türkiye’nin 54 serbest ticaret anlaşması ile güçlü bağlantılar kurduğunu belirten Şimşek, “Türkiye’nin hala cazip bir ülke olduğunu” söyledi.

DÜNYA BANKASI İLE İLİŞKİLER

Şimşek, Avrupa Birliği’nin 800 milyar avroluk savunma harcaması planına da dikkat çekti. Türkiye’nin bu ihtiyacı karşılayabilecek kapasitesi olduğunu dile getiren Şimşek, Dünya Bankası ile ilişkilerin de güçlü olduğunu belirtti. Dünya Bankası’nın Türkiye’ye olan taahhütlerini arttırdığını kaydederek, “finansmanın önemli olduğunu ancak teknik bilgi paylaşımını önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.