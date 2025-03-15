TÜKODER Erzurum’dan Dünya Tüketici Günü Etkinliği

DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Erzurum Şubesi bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Bu etkinlik, vatandaşların tüketici hakları konusunda bilgilendirilmesini amaçlayarak, broşür dağıtımı ve basın açıklaması ile gerçekleştirildi. TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, etkinlikte yaptığı açıklamada, tüketici haklarının sadece bir gün değil, yılın her günü korunması gereken bir konu olduğunu vurguladı. İspirli, “Günümüzde bilinçli bir tüketici olmak, hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın, alışveriş yaparken haklarını bilmeleri ve gerektiğinde yasal yollara başvurmaları gerekmektedir. Haksız uygulamalara karşı mücadelede tüketicilerin bilinçli olması en büyük güvencemizdir” dedi.

TÜKODER’İN ÇALIŞMALARI VE TÜKETİCİ BİLİNCİ

Başkan İspirli, Erzurum’da geçmiş yıllara nazaran tüketici bilincinin arttığını belirtirken, bilinçli tüketimin kaliteli üretimi teşvik ettiğine de dikkat çekti. TÜKODER Erzurum Şubesi’nin bu konudaki çalışmaları devam ediyor. İspirli, tüketici haklarıyla ilgili eğitim programlarının önemine de vurgu yaptı. Bunun yanı sıra, Dünya Tüketiciler Günü’ndeki etkinlikler, vatandaşları bilinçli tüketici olmaları adına bilgilendirme çabası olarak da değerlendiriliyor.

DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ’NÜN KÖKENİ

Her yıl 15 Mart’ta kutlanan Dünya Tüketiciler Günü, tüketici haklarının korunmasına yönelik küresel farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu özel gün, 15 Mart 1962’de ABD Başkanı John F. Kennedy’nin Kongre’deki konuşmasına dayanmaktadır. Kennedy, tüketicilerin güvenlik, bilgi edinme, seçim yapma ve temsil edilme haklarına sahip olduğunu vurgulamış ve bu hakların korunması gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu konuşma, dünya genelinde tüketici hakları bilincinin yayılmasına öncülük etmiş olup, 1983 yılında Uluslararası Tüketiciler Birliği tarafından 15 Mart, Dünya Tüketiciler Günü olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de ise 15-21 Mart tarihleri arasında Tüketiciyi Koruma Haftası kutlanmasıyla beraber, bu süreçte tüketici hakları noktasında farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Erzurum’da gerçekleştirilen etkinlik de bu bağlamda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TÜKODER Erzurum Şubesi, önümüzdeki dönemde tüketici hakları ile ilgili eğitim programlarına devam edeceğini ve bilinçli tüketimin artırılması için çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.