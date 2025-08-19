TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü Uyarıyor

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ HAKKINDA UYARILAR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, büyükşehirlerde okul servis ücretlerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendiğini açıkladı. Güllü, “Tavan fiyatların üzerinde herhangi bir ücret talep edilemez. Tüketici, servis firmasına yazılı ihtar göndererek fazla alınan paranın iadesini talep edebilir” şeklinde bilgi verdi.

HUKUKA AYKIRI UYGULAMALAR

Okul servis ücretleri konusunda velilere yönelik uyarılarda bulunan Güllü, bazı özel okulların yalnızca kendi anlaşmalı servis firmalarına izin verdiğini dile getirerek, bunun hem haksız rekabet hem de hukuka aykırı bir uygulama olduğunu vurguladı. “Özel okullar, anlaşması olmayan servis firmalarının okul bahçesine girmesini engelleyebiliyor. Servis firmaları ücretsiz personel taşımayı kabul etmezse, okula alınmıyor. Bu açıkça rekabetin ihlalidir” diye belirtti.

KORSAN SERVİS TEHLİKESİ

Güllü, yüksek servis ücretlerinin velileri zorladığını ve bunun korsan taşımacılığı artırma riskini beraberinde getirdiğine dikkat çekti. “Veliler bu maliyeti karşılayamaz hale geldiğinde, güvenliği belirsiz korsan servisler devreye giriyor. Bu da çocuklarımızı ehliyeti, yetkinliği belli olmayan kişilere teslim etmek anlamına geliyor. Bu kabul edilebilir bir uygulama değil” şeklinde ifade etti.

VELİLERİN HAKLARINI ARAMASI GEREKEN BİR DURUM

Servis ücret tarifesinin hem özel okulları hem de devlet okullarını kapsadığını belirten Güllü, “Tüm okullarda servis ücretleri UKOME tarifelerine tabidir. Ayrım söz konusu değil” dedi. Korsan servislerde cezai yaptırımların ayrı bir konu olduğuna dikkat çeken Güllü, tüketicilerin her durumda resmi tarifelerin uygulanmasını talep edebileceğini ifade etti. Güllü, “Önemli olan velilerin hakkını bilmesi ve yazılı şekilde talepte bulunmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı da özel okullar ile servis firmaları arasındaki ilişkileri denetlemeli” diye tamamladı.