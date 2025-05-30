TÜKONFED Başkanı Uyardı, Dolandırıcılara Dikkat!

TATİL SEZONU VE SİBER DOLANDIRICILAR

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, yaz aylarının gelmesiyle birlikte siber dolandırıcıların harekete geçtiğini, her yıl birçok kişinin sahte tatil siteleri aracılığıyla dolandırıldığını belirtiyor. Baki, tatil planı yapan bireylerin en çok sahte otel ve rezervasyon sitelerinden dolandırıldığını ifade ediyor. Dolandırıcıların, gerçek otellerin isim ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturduğunu aktaran Baki, “Profesyonel görünümlü rezervasyon sistemleriyle güven verip, ‘erken rezervasyon’ adı altında ödeme alıyorlar” diyor.

DOLANDIRICILARIN HIZMET ARAÇLARI

Sahte tatil sitelerinin sadece internet aracılığıyla değil, WhatsApp hatları ve sahte çağrı merkezleri üzerinden de faaliyet gösterdiğini vurgulayan Baki, “Vatandaşlara sahte fatura ve rezervasyon belgeleri gönderiliyor. Kandırıldıklarını tatile gittiklerinde öğreniyorlar” ifadelerini kullanıyor. Baki, bu dolandırıcılık yöntemlerinin üç ana amacını şu şekilde açıklıyor: “Vatandaşların kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla maddi olarak dolandırılması, kimlik ve iletişim bilgilerinin ele geçirilerek ikinci el dolandırıcılıkta kullanılması, güvensiz bağlantılarla cihazlara zararlı yazılımların bulaştırılmasıyla vatandaşı tuzağa düşürüyorlar.”

TATİL REZERVASYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tatil rezervasyonu yapacakların dikkat etmesi gereken bazı noktalar olduğunu belirten Muharrem Baki, “Rezervasyon yapılacak sitenin TÜRSAB kayıt numarası kontrol edilmeli. Alan adına dikkat edilmeli. Örneğin, ‘booking-offers-tr.com’ gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir. 3D Secure gibi güvenli ödeme sistemleri sunmayan sitelere ödeme yapılmamalı. Mümkünse doğrudan otelin resmi internet sitesinden işlem yapılmalı. Sosyal medya reklamlarındaki ‘şok fiyatlar’a karşı temkinli olunmalı” diyor.

Siber dolandırıcılığa maruz kalanların atması gereken adımları sıralayan Baki, “Banka ile hemen iletişime geçilerek işlemin iptali talep edilmeli, kart bloke edilmeli. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne resmi başvuru yapılmalı. Tüm belgeler, ödeme ekranları ve yazışmalar delil olarak saklanmalı. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. “Tatilin en pahalı kısmı, dolandırıldığınız andır. Bu yaz, tatiliniz huzurla geçsin; dolandırıcıların değil, sizin planlarınız gerçekleşsin” diyor.