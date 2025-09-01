Tülay Hatimoğulları, Barış Yürüyüşü’ne Katıldı

DÜNYA BARIS GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILIM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır’da gerçekleştirilen “1 Eylül Dünya Barış Günü” yürüyüşüne katıldı. Hatimoğulları, Merkez Bağlar ilçesinde Cengizler ile Doç. Dr. Ahmet Bilgin caddelerinin kesiştiği alanda toplanan kalabalıkla birlikte merkez Yenişehir ilçesinin Ofis Semti’ne kadar yürüyüş yaptı. Etkinlik sırasında konuşan Hatimoğulları, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerinin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde on binlerce insanın katılımıyla kutlandığını belirtti.

Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına dikkat çekerek, “Parlamentoda bir komisyon kuruldu. Komisyon bir süredir çalışmalarını devam ettiriyor ve Türkiye’deki siyasi parti temsiliyeti Türkiye nüfusunun yüzde 95’ini temsil etmektedir ki bu çok önemli bir temsil.” ifadelerini kullandı. Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerin kıymetli olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, “Verilen mesajları çok kıymetli buluyoruz ancak bu süreçte daha ciddi, somut ve amacına odaklanmış bir çalışmayı hep beraber bekliyoruz.” diye ekledi.

Tülay Hatimoğulları, konuşmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile katılımcılarla halay çekti. Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da iştirak etti.