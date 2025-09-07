Tülay Hatimoğulları, Gazze’yi eleştirdi

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yaptığı açıklamada, “Gazze insanlığın sıfır noktası ve bütün dünya izliyor ne yazık ki.” sözleriyle Gazze’deki duruma dikkat çekti. Parti genel merkezinde düzenlenen İl Eş Başkanları Toplantısı öncesi konuşan Hatimoğulları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ele aldı. Hatimoğulları, iki yılı aşkın süredir devam eden işgal sırasında 60 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirtti. “Filistin’i tamamen haritadan silmek için şimdi Gazze’de daha büyük ve ciddi bir operasyon başlamış durumda” dedi.

BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN ULUSLARARASI ÇAĞRI

Hatimoğulları, Türkiye’de iç barışın sağlanması ve güçlendirilmesinin uluslararası düzlemde hayati bir önem taşıdığını vurguladı. “Biz burada barışı ve demokrasiyi tesis edeceksek, aynı şeyi 914 kilometrelik sınıra sahip olduğumuz Suriye ile de yapmak zorundayız” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’nin güvenlik koridoru oluşturma çabalarının barışın sağlanması gerektiğini ifade etti. Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önemine de değinerek, “Komisyon’un, tamamen kendi konularına odaklanması gerekir.” dedi.