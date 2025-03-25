Tülay Hatimoğulları: Görüşmeler Devam Etmeli

DEM PARTİ YETKİLİSİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Dem Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, İstanbul’da yürütülen kent uzlaşısı operasyonlarının, DEM Parti İmralı Heyeti’nin İmralı ziyareti üzerinde belirsizlik yaratıp yaratmadığına dair soruları yanıtladı. Hatimoğulları, “Önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bunlardan yola çıkarak görüşmelerin tıkandığını ifade etmek için çok erken bunu şimdilik biz böyle ifade etmiyoruz. Biz görüşmelerin ve müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılması beklenen görüşmenin bayramdan sonra gerçekleşeceğini de belirtti.

İMRALI HEYETİ İLE GÖRÜŞMELERDE GECİKME

Hatimoğulları, TBMM’deki grup toplantısının ardından basın mensuplarının soruları üzerine, İmralı heyetinin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Nevruz’dan önce planlanan görüşmelere dair bilgi verdi. “Sayın Erdoğan ile görüşme talebi kendilerine iletildi. Bayramdan sonra böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceğine dair bir bilgi bizimle paylaşıldı. Tarih henüz net değil. Adaya gitme ile ilgili bizler yetkililere gerekli talebi ilettik henüz onlardan bir yanıt gelmedi. Nevruz’dan önce bir gidiş beklenmekteydi ama bu gerçekleşmedi. Bizler bu talebimizi burada bir kez daha yineliyoruz” dedi. Ayrıca, heyetlerinin adaya gitme konusundaki isteklerini vurgulayarak, yetkilileri görevlerini yapmaya davet etti.

UZLAŞI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hatimoğulları, kent uzlaşısı süreci hakkında gelen soruları yanıtlayarak, “Kent uzlaşısıyla ilgili yapılan operasyonları asla kabul etmiyoruz. Uzlaşıya dava açılamaz. Kent uzlaşısı bir kentin içinde yaşayan bütün toplumsal dinamiklerin bir araya gelerek ortaya koyduğu bir ortak iradedir” dedi. Operasyonların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirildiğini ve bunun Türkiye’nin genel atmosferiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Görüşmelerin tıkandığını ifade etmek için çok erken. Biz görüşmelerin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” diyen Hatimoğulları, Türkiye’nin demokratikleşme ve Kürt sorununu çözme gibi temel sorunları olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle biz DEM Parti olarak sürecin ilerlemesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim” şeklinde sözlerini tamamladı.