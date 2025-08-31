Tülay Hatimoğulları, İstanbul’da Barış Mitingi’nde

BARŞI KURMAK İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen “1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi”ne katılım sağladı. Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, barışı kurmak, örgütlemek ve ortak bir tavır koymak için bir araya geldiklerini” ifade etti.

SAVAŞLARIN DEVAM ETTİĞİ NİTELEYİCİ DURUMLAR

Hatimoğulları, 1 Eylül’ün aynı zamanda 2. Dünya Savaşı’nın başlangıç tarihi olduğuna dair bilgiler verdi. Bunun yanında, dünya genelinde savaşların sürdüğünü belirterek, “Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail’in Filistin’i işgalinin devam ettiğini” açıkladı. Ayrıca, Yemen’den Lübnan’a, Irak’a ve Suriye’ye kadar uzanan savaş ve çatışma alanlarına dikkat çekti. Hatimoğulları, İsrail’in Gazze’yi bombalamaya devam ettiğini vurguladı ve “Filistin halkı mazlum bir halktır. Bizler Filistin halkının haklı davasının yanındayız. Bugün Filistin’de yaşananlar insanlığın sıfır noktası demektir” dedi.

BARIŞIN TESİSİ GEREKEN YERLER

Hatimoğulları, Suriye’de de bir an önce barış sağlanması gerektiğini dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun oluşturulmasının oldukça önemli ve değerli olduğunu belirtti. Ayrıca, bu komisyonun parlamentonun yüzde 95’ini temsil ettiğini ifade etti. Hatimoğulları, komisyonda yer alan tüm siyasi partilere gösterdikleri sorumluluktan dolayı teşekkür ederek, komisyonun “infazda eşitlik yasası, kayyum yasası ve demokratik yerel yönetimler yasası” gibi bir dizi önemli yasal düzenlemeyi acil olarak yapması gerektiğini söyledi.