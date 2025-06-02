Tülüşah Çiçek Açtı, Koruyun!

NESLİ TEHLİKEDE OLAN TÜLÜŞAH ÇİÇEK AÇTI

Kuşadası ilçesinde, yok olma riski taşıyan ve koruma altına alınan endemik bitki türü ‘tülüşah’ çiçek açtı. Tülüşah çiçeğini koparmanın cezasının 557 bin TL olduğu ifade ediliyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Kuşadası’nın sembolü haline gelen Tülüşahların ve yaşam alanlarının korunması ve geleceğe taşınması birlikte mümkün” diye belirtti. Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın da bulunduğu Samson Dağları’nın antik isminden adını alan ‘tülüşah’, bu yıl imar planlarında park alanı olarak ayrılan ve belediyelerin sorumluluğundaki zeytinliklerde çiçek açma fırsatı buldu. Sitelerin arasında kalan bitkilerin zarar görmemesi için ilgili belediyelere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne gerekli bilgilendirme yapıldı.

KORUMA TEDBİRLERİ GEREKİYOR

Sürücü, “IUCN’in Tehlike Kategorisi’nde ‘CR’ (Çok Tehlikede) olarak belirlenen Tülüşah, yoğun olarak görüldüğü Yaylaköy’den başlayarak, Soğucak eteklerine kadar yayılım gösteriyor. Bu bölgelerdeki iklim koşulları nedeniyle çiçeklerin henüz açmadığı gözlemleniyor. Sıcakların artmasının ardından kısa zamanda tüm güzelliklerini sergileyeceklerini tahmin ediyoruz. Ayrıca, daha az bireylerin bulunduğu Davutlar yolu, İkiçeşmelik, Taşocağı yolu ve Güvercinada’da da bu bitkiye rastlamak mümkün” dedi.

KORUMA PLANI HAZIRLANDI

Sürücü, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan Tür Koruma Eylem Planı çerçevesinde tülüşahların izlenip korunduğunu aktardı. Plan öncesinde bazı bölgelerde yapılan yapılaşma ve dolgu çalışmaları sebebiyle birçok bitkinin tamamen yok olduğunu vurgulayan Sürücü, “Bu hataların tekrarlanmaması gerekiyor. Endemik bitkinin kalanlarının yok olmasını önlemek için antropojenik etkilerden olumsuz etkilenmemesi gerekli. Ayrıca koruma tedbirlerinin alınması, bu türün bulunduğu alanlarda bilgilendirici ve uyarıcı tabelaların dikilmesi gerekli. Kuşadası’nın içinde sitelerin arasında, bu zamana kadar ulaşmış endemik bir tür olan Tülüşah’ın korunması büyük bir şans. Önemli olan, bu bitkinin habitatını koruyabilmek. Her proje aşamasında o bölgenin ekolojik yapısının mutlaka göz önüne alınması gerekiyor” diye konuştu.