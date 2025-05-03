Tüm Afetlerde Sivil Kurtarma Timi (TASKUT) Tatbikat Düzenledi

EĞİTİM TATBİKATI DÜZENLENDİ

Tüm Afetlerde Sivil Kurtarma Timi (TASKUT), Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde önemli bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Bu tatbikata, Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinden gönüllüler katıldı. Beymelik köyü Güneyce Mevkisi’nde yapılan tatbikatta, arama-tarama faaliyetleri ve zorlu koşullarda idame eğitimi uygulamalı şekilde ortaya kondu.

Gerçek afet senaryoları üzerinden yürütülen bu çalışmalarda gönüllüler, olası kriz anlarında hızlı ve etkili müdahale becerilerini geliştirme fırsatı buldu. TASKUT Genel Başkanı Halil Kaya, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Sahada arama tarama ve İdame eğitimini icra ettik. Bu tür saha eğitimleri afetlere karşı hazır ve organize ekiplerin yetişmesinde kritik rol oynamakta.” şeklinde bilgi verdi.