TüM Başkan Numan Kurtulmuş’la Eren

TBMM BAŞKANI KABUL GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’i kabul ediyor. TBMM’nin sosyal medya hesabında bu konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’i kabul etti” ifadesi yer aldı.

GÖRÜŞME DETAYLARI PAYLAŞILDI

Yapılan açıklamada, görüşmenin içeriğine dair daha fazla bilgi verilmedi. Ancak, bu tür kabul ve görüşmelerin Türk diasporası ve akraba toplulukların meselelerinin ele alınması açısından önemli bir anlam taşıdığı değerlendiriliyor. Kurtulmuş’un, uluslararası ilişkiler ve topluluklarla olan bağların güçlenmesini hedeflediği düşünülüyor.