Tüm Camilerde Mevlid Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

MEVLİD KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ

Aydın genelindeki bütün camilerde Mevlid Kandili, büyük bir manevi coşkuyla kutlandı. Bey Camii’nde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla başladı. Yatsı namazı öncesinde cemaate hitap eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, “Mevlid-i Nebi” başlıklı vaazında Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) örnek yaşamını anlattı.

AİLENİN ÖNEMİNE VURGU

Güneş, konuşmasında özellikle aile yapısının korunmasında Kur’an ve Sünnet’in önemine dikkat çekti. “Sağlam bir toplumun temeli sağlam bir aileyle atılır. Ailede huzur, merhamet ve sadakat Peygamberimizin rehberliğinde mümkün olur” diyerek aile olgusunun önemine değindi.

DUALAR EDİLDİ

Programın sonunda, başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanlar için dualar edildi. Etkinlik, katılımcılar için anlamlı anların yaşandığı bir gece oldu.