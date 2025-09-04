Haberler

Tüm Camilerde Mevlid Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

MEVLİD KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ

Aydın genelindeki bütün camilerde Mevlid Kandili, büyük bir manevi coşkuyla kutlandı. Bey Camii’nde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla başladı. Yatsı namazı öncesinde cemaate hitap eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, “Mevlid-i Nebi” başlıklı vaazında Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) örnek yaşamını anlattı.

AİLENİN ÖNEMİNE VURGU

Güneş, konuşmasında özellikle aile yapısının korunmasında Kur’an ve Sünnet’in önemine dikkat çekti. “Sağlam bir toplumun temeli sağlam bir aileyle atılır. Ailede huzur, merhamet ve sadakat Peygamberimizin rehberliğinde mümkün olur” diyerek aile olgusunun önemine değindi.

DUALAR EDİLDİ

Programın sonunda, başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanlar için dualar edildi. Etkinlik, katılımcılar için anlamlı anların yaşandığı bir gece oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Cinayet Olayı Yaşandı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürülmesi sonrası dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Zanlı Mustafa Can G.'nin, Kayhan'ın restoranına alacakları yüzünden gittiği bildirildi.
Haberler

Türkiye’deki Tarım Sayımı Devam Ediyor

Kars'ta, Türkiye İstatistik Kurumu ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla tarım sayımı gerçekleştiriliyor; bu sayım, tarımsal üretimin güncel durumunu analiz edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.