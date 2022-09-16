Tüm dünyanın gözü Semerkant’ta! Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da kritik görüşmelere imza atıyor.

Önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşen Erdoğan, günün ilerleyen saatlerinde de Rusya lideri Putin ile bir araya gelecek. Kritik zirve, dünyanın dört bir yanındaki gazetelerin manşetlerini süslerken, Türkiye’nin nüfuzunu ustaca genişletirdiği ifade edildi.

Dünyanın gözü Özbekistan’da… Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Semerkant’ta gerçekleşen zirve, dünyanın gündeminde. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine zirveye özel konuk olarak zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile ‘Ebedî Şehir’ kompleksinde bir araya gelen Erdoğan, bugün de kritik görüşmeler gerçekleştiriyor.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

Bugün erken saatlerde Çin Devlet Başkanı ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan, günün ilerleyen saatlerinde Rusya Devlet başkanı Putin ile bir araya gelecek. Özellikle bu görüşme, dünyanın dört bir yanında merakla bekleniyor.

Dünya Erdoğan – Putin zirvesine kilitlendi: Türkiye nüfuzunu ustaca genişletiriyor

“ERDOĞAN VE PUTİN’İN BATI’YA MESAJI”

Voice of America, Erdoğan ve Putin görüşmesinin Batı’ya mesaj niteliğinde olduğunu başlığa taşıdğı haberinde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün toplantısına katılmak üzere Perşembe günü Özbekistan’a gitti” ifadelerini kullandı.

Rus ve Çin liderliğindeki Şanghay İşbirliği Örgütü’nün, bazı eleştirmenler tarafından Batı karşıtı bir ittifak olarak adlandırıldğını yazan Voice of America, Putin ile Erdoğan arasında Cuma günkü görüşmelerin ticarete odaklanmasının beklendiğini yazdı.

Haberde, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden Maria Shagina’nın yorumuna yer verildi. Buna göre, Batılı ülkelerin Moskova’ya yaptırımları sıkılaştırmaya çalışırken, Erdoğan’ın Putin için giderek daha önemli hale geldiği ifade edildi.

Rusya’nın burada iyi arkadaşları tükeniyor. Dönebilecekleri Çin, Hindistan var, ancak Pekin’in (ve) Yeni Delhi’nin ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalma iştahının olacağı manevra alanı orada değil.

Haberde, Erdoğan’ın önümüzdeki hafta New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun oturum aralarında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşebileceği de ifade edildi.

“RUSYA’NIN KAYIPLARI, TÜRKİYE’NİN KAZANCI”

Al Jazeera ise, “Rusya’nın Ukrayna kayıpları Türkiye’nin kazancı” başlığını attığı bir analize sayfasında yer verdi. Carnegie Europe’da Misafir Akademisyen olarak görev yapan Dimitar Bechev imzasını taşıyan makalede, “Kremlin savaşta çıkmaza girerken Türkiye, Moskova’nın pahasına nüfuzunu ustaca genişletiyor” ifadelerine yer verildi.

Bechev analizine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay Kırım Platformu Zirvesi’nde video bağlantısıyla yaptığı açıklama ile başladı:

Kırım’ın ayrılmaz bir parçası olduğu Ukrayna’ya dönüşü, özünde uluslararası hukukun bir gereğidir.