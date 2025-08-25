TüM Gözler Galatasaray Üzerinde!

RIDVAN DİLMEN’İN GALATASARAY ANALİZİ

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Kayserispor’u deplasmanda 4-0 yendiği karşılaşmanın ardından görüşlerini paylaştı. Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Dilmen, Süper Lig’e eleştirilerde bulundu. “Galatasaray’ın çok önemli bir kadrosu var. Leroy Sane’nin ilk iki haftada problemlerini gördük. Ama bugün koordinasyonunu tamamlamış olduğunu gördük.” dedi. Ayrıca Galatasaray için “Galatasaray, ülke sınırları içerisinde 41 gol attı, 4 gol yedi. Son 14 maçı bu şekilde geçirdi. Son 8 maçlarında gol dahi yemedi.” açıklamasında bulundu.

KADRO KALİTESİ VE LİGİN DURUMU

Açıklamalarına devam eden Dilmen, “Kadro kalitesine baktığımızda Galatasaray’ın sadece yetenekle değil çalıştığını da görüyoruz. Özetlere sığmaz 10 tane pozisyonu var Galatasaray’ın. 3 maçta 10 golü var, kalesinde gol dahi görmedi.” ifadelerini kullandı. Oyuncu kalitesinin gerçekten yüksek olduğunu belirten Dilmen, “Az önce söylediğim istatistikler Avrupa’da yok. Bu ülkede ligimizde ağır siklet boksörler hafif siklet boksörlerle mücadele ederken görüyoruz.” dedi.

GERÇEKLERİN FARKINA VARMAK GEREKİYOR

Dilmen, Türkiye’de en az 10 takımın hafif siklet kapasitesinde olduğunu dile getirdi. “Bu kadar. Bu gerçekleri görmemiz lazım.” şeklinde konuşan yorumcu, ligdeki yüksek puanların anormal olduğunu vurguladı. “102 puanlar, 99 puanlar rekorlar. Bunlar olmaz.” diyen Dilmen, liglerin neden ertelendiğini anlamadığını ekledi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakiplerinden çok daha farklı olduğunu sözlerine ekledi.