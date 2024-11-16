“Tüm Gözler Tyson Ve Paul Maçında”

MAÇ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Tüm dünya, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki tarihi boks maçı için geri sayım yapıyor. Tyson, büyük merakla beklenen karşılaşma için ATT Stadı’na geldi. 58 yaşındaki efsane boksörün giydiği ceketin gündem olması dikkat çekti.

CANLI ANLATIM İLE MAÇ TAKİP EDİLİYOR

Efsane boksör Mike Tyson ve Youtuber Jake Paul’un boks maçı için canlı anlatım burada bulunuyor.

7. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam Puanlama:

Tyson: 65

Paul: 68

6. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam Puanlama:

Tyson: 56

Paul: 58

5. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam Puanlama:

Tyson: 47

Paul: 48

4. Round Puanı:

Paul: 10

Tyson: 9

Toplam Puanlama:

Paul: 38

Tyson: 38

3. Round Puanı:

Paul: 10

Tyson: 9

Toplam Puanlama:

Paul: 28

Tyson: 29

2. Round Puanı:

Paul: 9

Tyson: 10

Toplam Puanlama:

Paul: 18

Tyson: 20

1. Round Puanı:

Paul: 9

Tyson: 10

VE MAÇ BAŞLADI! Tüm dünyanın merakla beklediği maç nihayet başladı.

TYSON RİNGE HAZIRLANIYOR

07:58’de Tyson da rinde dövüşmeye çıktı. Paul’un aksine daha sade bir giriş yapan Tyson, dikkat çekici bir performans sergiliyor.

JAKE PAUL RİNGE ARABA İLE GİRDİ

07:54’te Jake Paul, yapılan duyurunun ardından ringe arabayla geldi.

TYSON’UN CEKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Mike Tyson, tarihi boks maçı için TSİ 05.30 sıralarında, müsabakanın yapılacağı Teksas eyaletindeki Arlington şehrindeki 80 bin kişilik ATT Stadı’na ulaştı. Üzerindeki ceket, “Iron Mike” yazısıyla dikkat çekti. Efsane boksörün ceketi, tüm dünyanın gözünün çevrildiği müsabaka öncesinde gündem oldu.

KONUMUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Mike Tyson, maçın yapılacağı ATT Stadı’na adım atmadan önce cep telefonuyla bir paylaşım yaptı. Gündem olan ceketiyle çekilmiş arkadan bir fotoğraf paylaşan efsane boksör, “Party Time” notunu düştü.