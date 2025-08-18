Tüm-İş Genel Başkanı Mahmut Şahin, “10 Gün Çalışmak Olmaz” dedi

MAHMUT ŞAHİN’İN AÇIKLAMALARI

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, turizm iş kolunda çalışan işçilerin 10 günlük çalışma dilimine geçmesine karşı çıktı. Bu duruma tepki gösteren Şahin, “Bu maskaralıktan vazgeçmek adına bu teklifi yapmak zorunda kaldım” dedi. Konfederasyon Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, bu düzenlemenin çalışma hayatına olan etkilerini vurguladı. Şahin, “Hepimiz çalışma hayatını biliyoruz. Çalışmalar haftalık esaslara göre düzenlenmiş. Yasa gereği, 5 gün çalışıp 24 saat kesintisiz dinlenme hakkı bulunuyor. İşçiler 5 ya da 6 gün çalışıyor ve 1 izin günü veriliyor, ancak bu 7 günlük süre içerisinde gerçekleşiyor. Ancak yapılan değişiklikle, turizm sektöründeki işçilerin 10 gün çalışıp, sadece 1 gün tatil yapmasına karar verildi” şeklinde konuştu.

DİĞER SEKTÖRLERİ ETKİLEYECEK

Bu kararın diğer sektörler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Şahin, “Bu durum yalnızca turizm iş kolu ile sınırlı mı kalacak? İnşaat sektörü ‘bu mesai durumu bize özgü’ diyerek, sağlık alanındaki özel hastanelerin patronları da ‘bu durum turizmde neden var, bizde uygulanmıyor’ diye sormaya başladı. Süreç, diğer sektörlerde de başlamasına yol açacak. Belki de 5 ya da 6 yıl içinde haftalık çalışma süresi sona erecek ve 10 günlük çalışma dilimine geçilecek. Bu durumda işçilerin ailesine, hayatına ve geçimlerine saygı kalmayacak” dedi.

İŞÇİ HAKLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

İşçilerin hakları üzerinde durarak, “Bu bir insan hakkı ihlalidir. İzin, işçiye patronun bir lütfu değildir. Dinlenme Hakkı, bir insan hakkıdır. Dinlenmek, işçinin sağlığı ve performansı açısından zorunludur. Ancak biz işçiyi köle olarak görebiliyoruz. Batıda 200 yıl önceki kölelik sisteminin izlerini sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Şahin, yetkili sendikaların sessizliği konusunda da eleştirilerde bulundu ve “Yetkili sendikaların bu durumu hükümetle görüşmesi gerekiyor” diyerek düşüncelerini paylaştı.

HAFTA SAYISINI 10’A ÇIKARTMA TEKLİFİ

Şahin, hafta sayısının 10 gün olması önerisini de dile getirerek, “İşlerin daha düzenli yürümesi için hafta sayısını 10’a çıkaralım, 10+1 gün yapalım. Günleri de adlandıralım; Pazar, Pazar ertesi, Salı, Salı ertesi gibi. 11. gün de tatil günü olsun. Bu, işi kolaylaştıracak” dedi. Şahin, yapılan düzenlemeler için “Bu durumu maskaralık olarak değerlendiriyorum. Bu saygısızlığa birinin dur demesi gerekiyor. Ancak bizim yetkimiz yok. Yetkili konfederasyonların bu konuyu hükümetle görüşmesi şart.” dedi.

Şahin, işçi sayısının 14-15 milyon olduğunu belirterek, “Bu durum, işçi ve ülke düzeninin bozulmasına yol açacak. Kimsenin buna müsaade etmemesi gerekiyor” şeklinde sözlerini tamamladı.