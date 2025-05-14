TÜM ŞEHİT AİLELERİ BAĞLANTILI

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN DESTEK PROGRAMI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyeleri, “Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova” konulu bir program düzenleyerek sürece katkı sağladı. Etkinlikte konuşan Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, “Bugün burada terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu hayal en çok bizim hakkımız” ifadelerini kullandı. Keskin, terör mağduru ailelerin yaşadığı acıların dinmesi ve yeni acıların yaşanmaması adına desteğin süreceğini vurguladı.

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE ONUR VERİLDİ

İpekyolu Caddesi’ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Keskin, ailelerin vatan uğruna verdikleri değerli varlıkların hatırlatılmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. “Sizler baş tacısınız. Evlatlarınızın, eşlerinizin fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyoruz” diyerek ailelere duyduğu saygıyı dile getirdi. “Bugün burada terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu hayal en çok bizim hakkımız” diyen Keskin, mücadelelerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Keskin, Türkiye’nin büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini ancak bu yolun kolay olmadığını, acıların ve kayıpların olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” çağrısına sahip çıkacaklarını belirten Keskin, “Bu vatanı hep birlikte kurduk. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle bu ülke hepimizin” diye konuştu. Keskin, dış güçlerin ülke üzerinde oyunlar oynadığını, ancak Türk-Kürt kardeşliğinin asla bozulamayacağını ekledi.

GELECEK İÇİN GÜVENCE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde birçok önemli adım atıldığını belirten Keskin, bu adımların terörü ortadan kaldırmayı ve herkesin eşit vatandaş olarak yaşamasını sağlamak üzerine kurulu olduğunu belirtti. “Bir daha hiçbir annenin yüreği yanmasın, evlatlarımız güvenle büyüsün diye Terörsüz Türkiye hedefimizden vazgeçmeyeceğiz” diyerek terörle mücadelenin sadece silahla değil, birlik ve kardeşlik ile sağlanabileceğini vurguladı. Etkinliğin sonunda şehitler için rahmet, gaziler için de acil şifa dileyerek “Yaşasın Terörsüz Türkiye, yaşasın terörsüz Yüksekova” sözleriyle konuşmasını tamamladı.