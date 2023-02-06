Tüm spor organizasyonları durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’de gerçekleştirilecek tüm ulusal spor organizasyonlarının durdurulduğunu duyurdu.

Türkiye’de yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sebebiyle durduruldu.

Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’de yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu duyurdu.

Kasapoğlu, “İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözlerini kullandı.