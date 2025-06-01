Tüm Türkiye Sporcuları Şampiyonada Yarıştı

ŞAMPİYONA KIRŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu bünyesindeki faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir’de başarıyla tamamlandı. Bu önemli etkinlik, Kırşehir Spor Salonu’nda yapıldı ve 28 takım ile 500’ün üzerinde sporcu bu şampiyonada mücadele etti.

TAKIMLARDA BAŞARI ÖDÜLÜ

Yarışma sonucunda takım erkeklerde Adana Çiltar MTSK birinciliği kazandı. İkinci sırayı İstanbul BBSK, üçüncü sırayı Kayseri Kocasinan Belediyesi ve dördüncü sırayı ise Çorum Belediyesi elde etti. Takım kızlarda ise İstanbul BBSK zirvede yer alırken, Fenerbahçe ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi üçüncü ve Çorum Belediyesi dördüncü oldu.

FERDİ KATEGORİLERDE ZİRVE İSİMLER

Erkekler ferdi (tek erkek) kategorisinde Kayseri’den Kenan Eren Kahraman, Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. İkinci sırada Adana’dan Görkem Öçal, üçüncü sırada Balıkesir’den Yiğit Furkan Şimşek ve dördüncü sırada İstanbul’dan Berk Öztoprak yer aldı. Kızlar ferdi (tek kızlar) kategorisinde ise İstanbul’dan Asude Tuba Şimşek birinci, Bursa’dan Büşra Demir ikinci, İstanbul’dan Aybüke Banu Şimşek üçüncü ve Bursa’dan Yaren Kurt dördüncü oldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yöneticileri, düzenlenen törende, dereceye giren yarışmacılara madalya ve ödül kupalarını takdim etti. Yarışmanın ardından sporcular, elde ettikleri başarılarla birlikte büyük bir mutluluk yaşadı.