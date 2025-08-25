Tüm Yerel-Sen Üyesi Memurlar İş Bıraktı

İŞ BIRAKMA EYLEMİ VE SEBEPLERİ

İzmir’in Konak Belediyesi’nde, Tüm Yerel-Sen’e bağlı memurlar, Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ve yan haklarını ocak ayından itibaren alamadıkları bahanesiyle bir gün süreyle iş bıraktı. Sendikaya üye olan memurlar, bu çerçevede belediye binasının önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar okudu ve “Son dönemlerde belediyelerimizde kazanmış olduğumuz haklarımızın ödenmemesi ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. SDT’nin, arazi tazminatlarımızın ve ikramiyelerimizin zamanında yatırılmaması emekçilerin yasal haklarının gaspıdır” şeklinde konuştu.

BELEDİYE YETKİLİLERİNİN SORUMLULUKLARI

Bekar, Konak Belediyesi ile Tüm Yerel Sen arasında imzalanan toplu sözleşmedeki hükümlerin açık şekilde yer aldığını belirtti. Bekar, “SDT, arazi tazminatı, ikramiyeler ve geriye dönük alacaklarımız aylardır ödenmemektedir. Bu durum yalnızca bir sözleşme hükmünün ihlali değil, aynı zamanda yüzlerce memur emekçisinin ekonomik ve sosyal yaşamını doğrudan olumsuz etkilemektedir. Bugün Konak Belediyesi’nde her memurun alacağı 85 bin TL’yi bulmuştur” dedi. Bekar, alacakların geç ödenmesinin kredi kartı borçları, kira ve okul taksitlerinin ödenememesine yol açtığını ve en temel ihtiyaçların karşılanamamasına neden olduğunu ifade ederek, emekçilerin sosyal ve ekonomik çıkmaza sürüklendiğini aktardı.

HUKUKİ HAKLAR VE TOPLU SÖZLEŞMELER

Bekar, “Sendikal mücadele yalnızca hak arayışı değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Konak Belediyesi’nde toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaması, emekçilerin kazanımlarının yalnızca kağıt üzerinde kaldığını açıkça göstermektedir. Bu durum yalnızca sendikal hakları değil, kurum içi iş barışını ve hizmet kalitesini de tehdit etmektedir.” ifadelerini kullandı. Bekar, devlet memuru olduklarını belirtip, “Sizlerin emir eri ya da kölesi değiliz. Belediye başkanlarına da hatırlatıyoruz; sizler belediyeleri yönetmek için seçildiniz. Bu sorumluluğunuzu yerine getirmek zorundasınız” dedi. Ayrıca, memur emekçilerinin sosyal denge tazminatlarının ödenmemesi durumunda ciddi mağduriyetler yaşandığını sözlerine ekledi.