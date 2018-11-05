Tümer: Burak Yılmaz takımda dikiş tutmaz

Trabzonspor’un Bursaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede taraftara tepki gösteren Burak Yılmaz’a Tümer Metin’den açıklama geldi.

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın oyundan alınırken tribünlere gösterdiği tepkiyle ilgili beIN Sports ekranlarında Tümer Metin’den sert eleştiri geldi.

Burak Yılmaz’ın Trabzonspor kariyerinin noktalanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Metin, “Burak Yılmaz – Trabzonspor ilişkisi dikiş tutmaz artık. Bu evlilik yürümez, burada bir taraf zarar görür. Planla yapıyorsun bu işleri, rahatsızlığınla yapmıyorsun. Kendi takım arkadaşlarını, bir şehri, hocanı, hiçbir şeyi düşünmüyorsun” ifadelerini kullandı.

“BİR YÜZÜN KIZARMAZ MI BURAK?”

Burak Yılmaz’a mesaj gönderen Tümer Metin, “Burak Yılmaz, yaptığın iyi işler övülsün istiyorsun ama yapamadıkların konuşulmasın istiyorsun. Herkes iyi yaptıklarının konuşulmasını istiyor. Bir yüzün kızarmaz mı Burak ya, oyuna giren arkadaşına? Ünal hocaya ayıp değil mi? Bunu insan yapabilir, hepimizin çıkarken kendimizi kötü hissettiği anlar oldu ama zaten bir sürtüşme var. Zaten elektrikli ortam, zaten barışmıyor yıldız. Sadece ‘ben’i düşünemezsin” diye konuştu.

Tümer Metin, kendi yaptığı hataların örnek alınmaması gerektiğini de kaydederken, “Oynarken yaptığım hatalar, şu anda olanların doğrusunu konuşmamı engellemez. Mümkünse benim yaptıklarımı yapmasınlar. Zamanında yaptığım hatalar olmuştur, benim yaptıklarımı kimse örnek almasın” dedi.

HÜRRİYET