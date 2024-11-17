Tümer Metin’den Fenerbahçe’ye Talisca Önerisi

TRANSFER ÖNERİSİ

Eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formaları giymiş bir isim olarak, sarı-lacivertli kulübe Ocak ayında yapılacak transferler hakkında önemli bir öneri sundu. Metin, “Ben bir sene daha yenilemem. Bu sene tamam. Teşekkür ederim” diyerek Dusan Tadic ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Bu yorumları, TV 100’de yapmış olduğu değerlendirmelerde yer aldı.

TALISCA’NIN ÖNEMİ

Tümer Metin, Fenerbahçe’nin yaş ortalamasını düşürmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Talisca’nın transferinin Fenerbahçe için önemli bir fırsat oluşturacağını vurgulayan Metin, “Gözüm kapalı alırım ben Talisca’yı, hiç tereddüt etmem. Net Fenerbahçe’nin ilacıdır” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’de Talisca’nın yeteneklerine sahip başka bir oyuncunun bulunmadığını dile getirdi.

TALISCA’NIN KATKILARI

Tümer Metin, Talisca’nın hangi takıma transfer olursa olsun, o takımın çehresini değiştirebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Talisca’nın “Ayak, kafa, ikinci santrfor meziyeti, uzaktan kilit çözer, oyun aklı, temposu, fizik kalitesi, frikik kullanır, duran top kullanır. Her şey var Talisca’da” sözleriyle, oyuncunun verdiği katkının çeşitliliğine dikkat çekti.