Tümer Metin, Fenerbahçe’yi Eleştirdi

SPOR YORUMCUSUNDAN FENERBAHÇE AÇIKLAMALARI

Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalmasının ardından yorumlarda bulundu. Fenerbahçe’nin oyun yapısını eleştiren Metin, dikkat çekici bir iddiada da bulundu. Fenerbahçe’nin rakip kaleye az şut çektiğini söyleyen Tümer Metin, “Koca 90 dakika 3 tane şut atmışsın kapalı defansa, bence çok az. Adam eksiltme bir Talisca pozisyonunu sayıyorum, kırmızı kart gördükleri pozisyon.” şeklinde ifade etti.

OYUN TARZI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Sözlerine devam eden Tümer Metin, “Ceza sahası üzerinde bir çekip vurursun, adam eksiltirsin. Şimdi bu kadar öngörülebilir oynarsan rakip de eksik kaldığında daha da kapanırsa açmakta zorlanırsın.” diyerek Fenerbahçe’nin oyun tarzını eleştirdi.

TRANSFERİN ROLÜ VE TEKNİK DİREKTÖRÜN ETKİSİ

Tümer Metin, dikkat çekici bir iddiada da bulundu; “Fenerbahçe’nin bu sene en büyük problemi isterse 5 tane daha oyuncu transfer etsin, kimin geldiğinin de çok fazla önemi yok, teknik direktör Mourinho’nun mentalitesi değişmedikçe işi çok zor.” ifadeleriyle durumun ciddiyetine vurgu yaptı.